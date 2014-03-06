Криза в Криму є проблемою цілої Європи - Яценюк

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що криза у Криму є проблемою не виключно України та Росії, а й усієї Європи, і закликає російську сторону терміново повернути війська до місць постійної дислокації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Яценюк заявив після зустрічі з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем.

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"Це не лише українсько-російська криза. Це криза усієї Європи. Багато залежить від того, чи Росія готова зменшити напругу... Ми закликаємо російську сторону відвести війська негайно. Ми потребуємо термінових, і я підкреслюю - термінових дій для вирішення цієї проблеми", - сказав він.

Яценюк бере участь як гість в екстреному саміті лідерів Євросоюзу з обговорення ситуації у Криму.