На референдумі 16 березня Крим вирішить, чи хоче він приєднатися до Росії

Верховна Рада Криму ухвалила рішення призначити референдум про статус Криму на 16 березня. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на першого заступника голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Рустама Теміргалієва.

"Референдум призначено на 16 березня", - сказав він журналістам.

Термін проведення всекримського референдуму переглянуто. Раніше передбачалося, що голосування відбудеться 30 березня.

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За словами Теміргалієва, на референдум винесуть два питання.

"Перший - чи виступаєте ви за вхід Криму до складу РФ у якості суб'єкта Федерації. Другий - чи виступаєте ви за відновлення конституції Криму 1992 року", - сказав Теміргалієв.

Згідно з текстом конституції Криму 1992 року, республіка входить у державу Україна та визначає свої відношення з нею на основі договорів та угод.