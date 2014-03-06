Кримські сепаратисти вирішили просити Путіна приєднати Крим до Росії

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 78 із 86 депутатів.

Як повідомив журналістам під стінами кримського парламенту віце-спікер автономії Сергій Цеков, таке рішення було прийнято у відповідь на дії «українських націонал-радикалів», від яких постійно надходять погрози щодо Криму.

«Була анексія Криму Україною. Саме з цих міркувань і настроїв ми прийняли рішення про входження до складу Російської Федерації. Я думаю, що нам там буде краще й комфортніше», - сказав Цеков.

За його словами, влада Криму очікує обурення з боку офіційного Києва на прийняте сьогодні рішення.

Читайте такожУ Держдумі зареєстровано законопроект про анексію Криму

Разом із тим Цеков підкреслив, що Україна на початку 90-х отримала «незалежність із рук Радянського Союзу - фактично Росії», й цей процес був сприйнятий нормально. Тому, вважає Цеков, і сьогоднішні процеси в автономії повинні сприйматися адекватно.

На тому ж засіданні кримський парламент прийняв рішення перенести референдум про статус Криму з 30 на 16 березня з двома питаннями: «Ви за входження Криму до Росії як суб'єкта РФ?» і «Ви за відновлення Конституції АРК 1992?».

Близько 12.30 у стінах Верховної Ради, за деякими даними, розпочалася прес-конференція кримського спікера Володимира Константинова, на яку пропускали лише акредитованих журналістів, при цьому ніякої розсилки від прес-центру не було, й хто акредитовував незрозуміло.

До парламенту зайшли представники російських телеканалів, російських інформагентств і підконтрольні парламенту автономії ЗМІ, зокрема агентства КІА. Водночас представники світових ЗМІ, серед яких Рейтер, а також українські журналісти, зокрема УНІАН, себе в списках преси не виявили, тому на захід не потрапили.