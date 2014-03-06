МЗС РФ: Захід не погодиться на приєднання України до НАТО
12:14, 06 березня 2014Політика
0 0
Заступник глави МЗС РФ Василь Небензя вважає, що це неможливо.
МЗС РФ: Захід не погодиться на приєднання України до НАТО / mil.gov.ua
Заступник керівника МЗС РФ Василь Небензя вважає, що Захід не погодиться на приєднання України до НАТО.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у кулуарах Держдуми.
Читайте такожНАТО "переглядає" співпрацю з Росією і поглиблює - з Україною
«Я думаю, що цього не відбудеться в будь-якому випадку. На мій погляд, це неможливо, оскільки не лише ми, але й на Заході прекрасного розуміють, що означає членство України в НАТО для Російської Федерації», - сказав він, відповідаючи на запитання, як Росія ставиться до можливого руху України до НАТО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter