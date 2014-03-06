МЗС РФ: Захід не погодиться на приєднання України до НАТО

Заступник керівника МЗС РФ Василь Небензя вважає, що Захід не погодиться на приєднання України до НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у кулуарах Держдуми.

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«Я думаю, що цього не відбудеться в будь-якому випадку. На мій погляд, це неможливо, оскільки не лише ми, але й на Заході прекрасного розуміють, що означає членство України в НАТО для Російської Федерації», - сказав він, відповідаючи на запитання, як Росія ставиться до можливого руху України до НАТО.