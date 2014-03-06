Держдума РФ розгляне питання про приєднання Криму після референдуму

Держдума не розглядатиме питання про спрощений порядок приєднання до Росії нових територій після того, як в Україні пройде референдум про статус Криму, й після того, як рішення прийме керівництво РФ, заявив глава думського комітету у справах СНД Леонід Слуцький, повідомляє РИА Новости.

Раніше один з авторів законопроекту про спрощений порядок приєднання територій до Російської Федерації, лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов заявив, що Держдума вже наступного тижня може розглянути законопроект.

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"Держдума розгляне будь-які законопроекти на цю тему, коли пройде референдум і коли на цю тему визначиться керівництво РФ", - заявив Слуцький.

Раніше РИА Новости повідомляли, що Держдума РФ визначить дату розгляду закону про приєднання Криму 10 березня. Про це повідомив заступник голови профільного думського комітету з конституційного законодавства і держбудівництва Дмитро Вяткін.

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Відповідаючи на питання, коли законопроект буде розглянуто на засіданні палати, Вяткін сказав: "Це вирішить Рада Думи в понеділок".

Нагадаємо, референдум в Криму заплановано на 16 березня.