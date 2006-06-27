Засідання Верховної Ради спробують розпочати післязавтра

Чергове засідання Верховної Ради спробують розпочати у четвер, 29 червня, о 10.00

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, сьогодні відбудуться загальні збори депутатів, що входять до парламентської коаліції. На цих зборах буде обговорено питання висування кандидатур на посади прем’єр-міністра та голови Верховної Ради України.

Він нагадав, що, згідно з регламентом коаліції, це питання необхідно ратифікувати на загальних зборах.

В той же час О.ТУРЧИНОВ зазначив, що депутати також обговорять ситуацію, що склалась сьогодні у парламенті.

Разом з тим він зауважив, що неприйняття сьогодні у ВР постанови про подання Президенту щодо кандидатури прем’єр-міністра затягне час формування уряду.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що коаліція не бачить жодних підстав або аргументів у Партії регіонів щодо блокування ними роботи парламенту.

Він підкреслив, що депутати спробують продовжити роботу у четвер, якщо парламентська трибуна буде розблокована. О 9-й год., за його словами, збереться погоджувальна рада лідерів фракцій, на якій вони спробують з’ясувати всі позиції.

Він наголосив, що за жодного випадку парламентська більшість не піде в Український дім, чи в будь-яке інше приміщення.

«Ми будемо працювати виключно в межах ВР, в сесійній залі», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також підкреслив, що фракція “регіонів” не зможе дестабілізувати ситуацію, і ще раз наголосив, що жодної підстави – ні регламентної, ні конституційної або іншої - у фракції Партії регіонів для блокування роботу парламенту не було.

Він підкреслив, що сьогодні більшість не планувала ухвалювати жодних постанов, які б порушували регламент.

О.ТУРЧИНОВ нагадав, що сьогодні планувалось ухвалити рішення про кількість і предмети відання комітетів Верховної Ради, а також вирішити питання щодо процедури обрання голови ВР.

Він нагадав, що коаліція виступає за відкрите голосування під час обрання спікера, щоб виключити схему корупції, підкупу і шантажу депутатів.

О.ТУРЧИНОВ припускає, що саме це не влаштувало “регіоналів”, які, за його словами, не мають аргументів щодо порушення більшістю регламенту, але «хочуть підступно, таємно обирати голову ВР».

Він підкреслив, що Партія регіонів сьогодні без будь-яких пояснень заблокувала сесійну залу і зіпсувала систему «Рада».

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що “навіть якби в парламенті виникла пожежа, депутатів не можна було б попередити”.

«Я вважаю, що це не просто політичний демарш, це фактично кримінальний злочин», і, на жаль, напередодні Дня Конституції Партія регіонів демонструє своє справжнє обличчя», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він вважає, що всі дії Партії регіонів пов’язані з тим, що вони бояться формування уряду, оскільки хочуть безладу в Україні, і тому намагаються затягнути процес формування влади в Україні. «Це єдиний реальний мотив, який сьогодні змусив їх блокувати трибуну і зірвати засідання ВР», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці фракції Комуністичної партії і Партії регіонів заблокували президію ВР.

Напередодні “регіонали” пообіцяли блокувати роботу парламенту у випадку, якщо парламентська коаліція, зокрема, буде обирати керівництво ВР не за регламентом.

Партія регіонів вимагає обрання голови Верховної Ради в рамках Регламенту і Конституції, що передбачає таємне голосування і виключає будь-яке пакетне голосування.