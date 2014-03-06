Турчинов перевірив бойову готовність Збройних сил України
15:24, 06 березня 2014Політика
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В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов відвідав Головний командний пункт управління Збройних сил України.
Турчинов перевірив бойову готовність Збройних сил України
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, під час огляду Головного командного пункту відбулася нарада з керівниками Міністерства оборони та Генштабу Збройних сил України та селекторну нараду з командуванням Військово-морських сил України.
Під час селекторного зв'язку в.о. командувача ВМС контр-адмірал Сергій Гайдук запевнив, що, «незважаючи на провокації і блокування з боку російських військових, українські моряки гідно виконують свій військовий обов'язок і вірні присяги народові України».Читайте такожУ Криму українську армію оголосили окупантом
Крім того, керівництво Міністерства оборони та Генштабу доповіло Турчинову про готовність армії виконувати завдання по захисту країни.
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