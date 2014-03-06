Самопроголошене керівництво АРК обіцяє кримським татарам рівність

Заступник голови нелегітимної Ради Міністрів Криму Руслан Теміргалієв обіцяє кримським татарам рівноправність у випадку приєднання Криму до Росії, повідомляє Українська правда.

"Щодо позиції кримських татар, у даний момент іде переговірний процес, я поки не хочу коментувати, учора президент республіки Татарстан озвучив лідерам Меджлісу пропозицію", - заявив він.

"Я більш, ніж впевнений, у лідерів кримських татар вистачить мудрості зберегти міжнаціональний мир і згоду. Більше того, сьогодні нова кримська влада готова взяти на себе зобов'язання перед кримськими татарами про включення відповідних пунктів у розділи нової Конституції Криму, як частини РФ", - сказав він.

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"У ній будуть враховані права й свободи кримських татар. Кримським татарам буде гарантована участь у прийнятті рішень на всіх управлінських рівнях, більше того, кримський уряд бере на себе зобов'язання по фінансуванню найважливіших проблем, пов'язаних з облаштованістю й розміщенням кримських татар на території півострова", - додав Теміргалієв.

Як відомо, кримські татари категорично виступають проти приєднання Криму до Росії.

Після повернення кримських татар у Крим, між ними й росіянами трапляються сутички через земельне питання.

У жовтні 2013 року були спалені кілька мечетей.