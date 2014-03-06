Лідер Меджлісу закликає ввести у Крим миротворців ООН

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає міжнародне співтовариство негайно розглянути можливість введення на територію Криму міжнародного миротворчого контингенту сил безпеки ООН. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, це потрібно для деескалації конфлікту в Криму, який може призвести до масових жертв.

«Меджліс звертається до ООН, ОБСЄ, парламентарів і голів урядів ЄС, Ради Європи», – сказав лідер Меджлісу.

Читайте такожКатастрофі в Криму можуть запобігти самі росіяни - Чубаров

Чубаров також закликав всіх жителів Криму бойкотувати референдум, рішення про проведення якого «було ухвалене у неправовий спосіб».

«Верховна Рада Криму повністю ігнорує інтереси і порушує права жителів Криму», – сказав він.

Читайте такожЧубаров про депутатів ВР Криму: Глузд покинув їх

Верховна Рада Криму на сьогоднішній закритій позачерговій сесії ухвалила рішення про приєднання до Росії. Також депутати проголосували за призначення референдуму про статус півострова на 16 березня. Зокрема, на референдум виноситься два питання: «Чи підтримуєте ви входження Криму до складу Російської Федерації як суб’єкта федерації» і «Чи підтримуєте ви відновлення дії Конституції Республіки Крим в редакції 1992 року?».