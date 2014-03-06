Меджліс проти проведення референдуму з розширення статусу Криму

«Меджліс в умовах жорстокої політичної кризи, обумовленої введенням військ РФ, висловлює рішучий протест проти спроб проведення так званого референдуму щодо статусу Криму», - повідомила прес-секретар меджлісу Ліля Муслімова з посиланням на главу меджлісу Рефата Чубарова .

Меджліс розцінює постанову кримського парламенту «Про проведення загальнокримського референдуму» як дії до подальшої ескалації ситуації як у Криму, так і навколо Криму.

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За словами Чубарова, прийнята постанова кримського парламенту розкрила плани керівництва парламенту автономії, але невідомі наслідки, до яких це рішення і спроби його реалізації приведуть Крим, написала Муслімова на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня Верховна Рада Криму на закритому засіданні перенесла з 30 на 16 березня всекримський референдум про статус автономії.

Як повідомив віце-спікер Ради автономії Сергій Цеков, на референдум виносяться два питання:«Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта?» і «Ви за відновлення Конституції Криму 1992 року, де Крим є частиною України , але фактично має повноваження окремої держави ?».

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Також депутати кримського парламенту проголосували за приєднання регіону до Росії. «Була анексія Криму Україні. Саме з цих міркувань і настроїв ми прийняли рішення про входження до складу Російської Федерації. Я думаю, що нам там буде краще і комфортніше», - сказав Цеков.