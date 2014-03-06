СБУ затримала самопроголошеного губернатора Донецької області

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затримання було проведено на підставі рішення суду в рамках відкритого кримінального провадження за ст. ст. 109, 110 та 341 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня в Донецьку під час мітингу прихильників Росії на площі імені Леніна багатотисячний натовп обрав «народним губернатором» Губарєва, який називає себе командиром так званого «Народного ополчення Донбасу». Мітингувальники оточили будівлю Донецької облдержадміністрації та облради, зірвали прапор України із флагштока перед будівлею ОДА і встановили прапор Росії.

Читайте такожУ Донецьку міліція відкрила провадження за фактом захоплення будівлі ОДА щодо понад 70 осіб 3 березня представники проросійських мітингувальників увірвалися на сесію Донецької облради і вимагали визнати нелегітимність чинної влади у Києві.

5 березня з облради були виведені всі проросійські мітингувальники. Того ж дня близько 17.00 вони знову увірвалися в будівлю.

Сьогодні, 6 березня, вночі правоохоронці зайшли у приміщення Донецької ОДА та вивели більше 70 громадян, які її захопили. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).