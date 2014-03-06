Марков закликав мирно домагатися федералізації Одеси у складі України

Як передає кореспондент УНІАН, з такою заявою Марков виступив сьогодні на проросійському мітингу, що відбувся біля будівлі Одеської обласної ради.

Приїхавши, за його словами, прямо з аеропорту, Марков закликав усіх вислухати його уважно і підтримати.

«Те, до чого привів Янукович і його банда країну, - вона стоїть на межі виживання. Тому сьогодні ми повинні ухвалити рішення про те, що діяти будемо виключно у мирний спосіб… Всі наші акції повинні носити мирний характер, ніяких захоплень будівель, ніякого перекриття трас. Рішення питання в Україні має бути тільки політичне, і ніяке інше. Сьогодні ми створимо штаб, до якого повинні увійти всі лідери протестних груп. Ті, хто не підкорятиметься рішенням цього штабу, будуть оголошені провокаторами», - заявив лідер партії.

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Він додав: «Україна повинна залишитися єдиною і неподільною країною, але з іншим внутрішнім ладом. Ми вимагатимемо від Києва, скажу м'яко, повної децентралізації влади. Влада має бути передана в регіони. Ми повинні самі собі обирати губернаторів, з облрадою і міськрадами мають узгоджуватися всі кадрові призначення в регіонах. Але всього цього ми добиватимемося виключно мирним шляхом».

«Ми поставимо в Одесі своє наметове містечко, яке стоятиме доти, доки Київ не виконає вимоги південного сходу країни. Але я ще раз повторюю – ніякої інтервенції, ніяких військ – нічого цього не буде. Нічого цього не треба... Прошу всіх припинити розмови про вихід, вхід і розкол. Київ повинен зібрати всі зацікавлені сторони і вирішити питання мирним шляхом. Тобто, політичним, через референдуми, через дострокові вибори, через всі легітимні інститути», - заявив Марков.

Він також сказав: «Ми доб'ємося проведення референдуму, але я прошу – ніяких провокацій, ніяких захоплень. Ті, хто закликає вас захоплювати – провокатори. Тільки легальне поле, політичні вимоги і політичні інструменти. Я пропоную призначити начальником штабу Гринченка Костянтина Миколайовича (керівник фракції «Родіна» в облраді - УНІАН), його заступником – Бовболана Сергія Івановича (депутат Одеської міськради від фракції «Родіна» - УНІАН). Прошу почати організувати штаб і початок мирного пікету».

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Під час його виступу присутні викрикували: «Референдум!», «Да здравствует товарищ Марков!», «Антона - в штаб!» (Антон Давидченко – координатор організації «Народна альтернатива» - УНИАН), «Долой Бандеру!» тощо. Дехто висловлював незадоволеність і закликав до єднання з Росією і штурму будівлі облради.

Після виступу Марков заявив журналістам, що інформація про перешкоджання йому в міжнародному аеропорту «Одеса» при перетині кордону, не відповідає дійсності. Потім він швидко поїхав, пославшись на погане самопочуття.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Одесі біля будівлі Одеської обласної ради зібралося близько 300 чоловік на проросійський мітинг. Антон Давидченко, що називає себе координатором руху «Народна альтернатива», заявив, що «в аеропорту Ігор Марков, і його не пропускають через кордон».

Нагадаємо, 25 лютого в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький доручив в.о. міністра внутрішніх справ Арсену Авакову розібратися в ситуації в Приморському районному суді Одеси, де розглядалося питання про звільнення Маркова.

Того ж дня прес-служба партії «Родіна» заявила, що голова ВР України Олександр Турчинов 22 лютого підписав розпорядження про повернення Маркову картки для голосування в парламенті і картки для отримання заробітної плати.

Спочатку Приморський суд відмовлявся розглядати питання про звільнення Маркова у зв'язку з переведенням кримінального провадження до Криму. Прихильники лідера «Родіни» не хотіли йти з суду, погрожуючи розправою працівникам суду і штурмом СІЗО, де утримується Марков.

Пізніше лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що Верховна Рада не відновлювала депутатські повноваження Маркова. Близько 21.00 суддя Олексій Капля звільнив Маркова з-під варти. Своє рішення він аргументував, пославшись на зміст розпорядження Турчинова.