Кримські татари звернулися до Ільхама Алієва за допомогою

Про це заявив лідер кримських татар, екс-голова Меджлісу кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв в інтерв'ю haqqin.az.

«Наш народ одного разу був вигнаний зі своїх рідних земель, ми не хочемо повторення цієї трагедії. Тому ми звертаємося за допомогою до Ільхама Алієва, Абдулли Гюля і Нурсултана Назарбаєва. Не залишайте своїх кримських братів і сестер в цей важкий час. Ми просимо допомоги у всього світу. У Росії нам знову уготовані вигнання і репресії», - сказав він.

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Джемілєв також сказав, що вони готуються до масових акцій протесту і весь світ має підтримати думку корінного населення Криму, яке хоче залишатися жити в складі єдиної України.

За словами лідера кримських татар, Реджеп Тайіп Ердоган вже запросив делегацію кримських татар в Анкару для обговорення ситуації, що склалася.

«Але зараз нам не потрібні обговорення, а потрібні реальні дії. Кримські татари ніколи не будуть жити в складі Росії, ми будемо всіма можливими засобами боротися за наші права», - сказав Джемільов.