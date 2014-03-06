Генсек НАТО відзначив стриманість українських вояків

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Расмуссен заявив на спільній з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком прес-конференції у штаб-квартирі Альянсу.

"Український суверенітет і територіальна цілісність є ключами до стабільності і безпеки в регіоні. Народ України продемонстрував велику цілеспрямованість та мужність. Ваші Збройні сили продемонстрували стриманість на тлі величезного тиску на них. Я віддаю належне цій стриманості, бо холодні голови - це ключ до деескалації", - сказав генсек НАТО.

"Перш за все, ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і зупинити військову ескалацію у Криму. Ми закликаємо Росію повернути свої війська на бази й утримуватись від будь-якого втручання будь-де в Україні. Не повинно бути спроб провести розподільчі лінії на картах Європи у ХХІ столітті. Ми бачимо політичне вирішення як єдиний вихід із ситуації", - наголосив Расмуссен.

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Він зауважив, що НАТО підтримує міжнародні зусилля з пошуку шляху вирішення кризи через розміщення міжнародних спостерігачів у Криму і мирний діалог Києва та Москви.

Яценюк також закликав Росію відвести свої війська на місця їхньої постійної дислокації та дотримуватися міжнародних зобов'язань.

За словами Яценюка, питання про членство України в НАТО не стоїть на порядку денному офіційного Києва.