У Сімферополі група молодиків атакувала журналістів німецької газети "Більд"

Як повідомив УНІАН український журналіст Володимир Ільченко, який супроводжує іноземців, один із молодиків накинувся на фотокореспондента "Більда" Андреаса Тілена зі словами: "Окупанти, геть із Криму!" .

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Другий журналіст спробував пояснити нападникові, що вони працівники мас-медіа і роблять свою роботу. Проте нападник схопив комп'ютер журналіста й почав дзвонити по мобільному телефону, аби бійці "самооборони" прийшли й затримали "окупантів".

За словами Ільченко, журналістам удалося вирвати комп'ютер з рук нападника і втекти. Молодики переслідували журналістів, проте вони встигли вскочити в автомобіль і замкнути двері. Один із нападників пошкодив задній бампер автомобіля перед тим, як він від'їхав.

Зараз журналісти перебувають у центрі міста, де почувають себе в більшій безпеці.