У медичних закладах Львівщини продовжують лікування 120 постраждалих на Майдані

Про це повідомив УНІАН голова постійної комісії комісія з питань охорони здоров’я, материнства та соціального захисту Львівської обласної ради Богдан Чечотка.

Він також зазначив, що на даний час усі установи, які діють в обласній програмі „Діагностика, лікування та реабілітація осіб, які постраждали внаслідок (під час) Революції Гідності на 2014–2015 роки”, за рахунок внутрішніх резервів у першу чергу фінансують лікування постраждалих з Майдану.

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„Потім на основі реєстрів та актів виконаних робіт з обласного бюджету медичним установам буде покрито ті затрати, які вони понесли зараз на лікування постраждалих на Майдані”, ­ ­– розповів Чечотка.

Як повідомляв УНІАН, Львівська обласна рада затвердила обласну програму „Діагностика, лікування та реабілітація осіб, які постраждали внаслідок (під час) Революції Гідності на 2014–2015 роки”, на яку передбачила 1 млн грн.