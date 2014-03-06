"Кримська самооборона" пояснила, навіщо захопила штаб ПР

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КРО Партії регіонів.

За словами керівника апарату - заступника голови КРО Партії регіонів Володимира Осипенка, люди, які назвалися представниками «кримської самооборони», самостійно залишили будівлю.

На запитання, з якою метою було захоплено штаб «регіоналів» у Сімферополі, вони відповіли: "для запобігання провокаціям".

Читайте такожУ Сімферополі група молодиків атакувала журналістів німецької газети "Більд" "Офіс звільнили, жертв і руйнувань немає", - підкреслив Осипенко.

Переговори із захоплювачами проводили працівники апарату КРО Партії регіонів.

У прес-службі нагадали, що будівлю, де розташовується офіс Кримської республіканської організації Партії регіонів на вул. Шполянській, 5, було захоплено «кримською самообороною» цієї ночі.

Як повідомляв УНІАН, лідер кримських «регіоналів» Анатолій Могильов, якого Верховна рада АР Крим усунула з посади прем'єр-міністра автономії, заявив, що захоплення офісу є чинником нагнітання напруженості в Криму.