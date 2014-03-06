ЄС призупинить переговори з РФ щодо лібералізації візового режиму

Як передає кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив Президент Європейської ради Герман ван Ромпей на прес-конференції після екстреного саміту ЄС, який обговорював ситуацію в Криму.

“Ми вирішили призупинити двосторонні переговори з РФ щодо візових питань, а також переговори щодо нової Угоди між ЄС та Росією. По-друге, ми закликаємо до переговорів щодо врегулювання кризи між урядами України та Росії включно з багатостороннім форматом у наступні кілька днів, які мають тривати визначену кількість часу. За відсутності прогресу будуть запроваджені додаткові заходи, як-то заборони на поїздки, замороження активів і скасування саміту ЄС-Росія”, - сказав він.

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“Будь-які подальші кроки з боку РФ з дестабілізації ситуації в Україні призведуть до серйозних далекоглядних наслідків у відносинах між ЄС і його членами - з одного боку і РФ — з іншого. Вони торкнуться широкого спектру економічних сфер”, - додав Ромпей.