Партія регіонів протестує проти звернення Ющенка, Тимошенко і Яценюка до НАТО

Партія регіонів вважає, що рішення про можливість приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО може приймати лише народ

Київ. 15 січня. УНІАН. Партія регіонів «нагадує владі, що рішення про можливість приєднання України до Плану дій по отриманню членства в НАТО може приймати лише народ». Про це говориться в заяві ПР, переданій УНІАН.

Зокрема, Партія регіонів заявляє, що підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО і главою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ спільної Заяви щодо можливості приєднання України до Плану дій по отриманню членства в НАТО «є черговим свідченням того, що нинішня влада не дотримується положень Конституції України. Для неї думка українського народу в ухваленні доленосних рішень не є визначальним чинником».

Загальновідомо, йдеться в заяві, що тільки громадяни України шляхом референдуму можуть змінити позаблоковий статус нашої держави, закріплений в Основному законі країни. «Іншого шляху немає і бути не може. Про це високопоставлені підписанти чудово обізнані. Проте, вони підписують заяву, яка апріорі внесе розбрат в українське суспільство. Навіщо це робиться? Це питання риторичне», - відзначають в ПР.

У заяві підкреслюється, що Партія регіонів залишається вірною своїй передвиборній програмі. «Ми упевнені, що тільки українському народу дозволено визначати долю своєї країни. І лише всеукраїнський плебісцит може відповісти на питання, чи відповідає членство в тому або іншому військово-політичному союзі національним інтересам України. У зв`язку з цим ми хочемо нагадати, що нікому не дозволимо зневажати Конституцію й ігнорувати волю наших співгромадян. Хай влада про це пам`ятає», - заявляє ПР.