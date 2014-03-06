Севастополь прийняв рішення про входження до складу РФ

22:05, 06 березня 2014
Політика
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У четвер 6 березня на позачерговій сесії міськради було вирішено, що «місто Севастополь увійде до складу Російської Федерації як суб'єкт Російської Федерації».

флаг россия / Reuters

Як повідомляється на сайті міськради, рішення було прийнято «керуючись Європейською хартією місцевого самоврядування, статтями 38, 69 Конституції України, статтею 1 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, статтею 1 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, на підставі статей 7, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ». 

Раніше міськрада винесла питання про входження Севастополя до складу РФ на референдум, призначений на 16 березня.

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