Севастополь прийняв рішення про входження до складу РФ

Як повідомляється на сайті міськради, рішення було прийнято «керуючись Європейською хартією місцевого самоврядування, статтями 38, 69 Конституції України, статтею 1 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, статтею 1 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, на підставі статей 7, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ».

Раніше міськрада винесла питання про входження Севастополя до складу РФ на референдум, призначений на 16 березня.