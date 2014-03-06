Парламент Криму роздав портфелі

Тепер в Криму є не кримські управління відомств України, а цілі міністерства: юстиції, внутрішніх справ, ДержНС.

Так, за повідомленням прес-центру кримського парламенту, Олена Сотникова стала міністром юстиції Криму, Сергій Абісов - міністром внутрішніх справ автономії, Сергій Шахов - міністром надзвичайних ситуацій регіону.

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Прийнято також рішення призначити Олександра Штехбарта на посаду прокурора Криму; Петра Зиму на посаду начальника Служби безпеки в Криму; Миколу Кочанова - на посаду начальника податкової.

Міністром з інформації та масових комунікацій Автономної Республіки Крим (раніше Рескомінформ Криму) став Дмитро Полонський; міністром курортів і туризму - Олена Юрченко; міністром палива та енергетики - Сергій Колобов; міністром регіонального розвитку та житлово-комунального - Сергій Глєбов.

Рада Криму також призначив головою Фонду майна Карена Барсегяна.