Великобританія оприлюднила список чиновників Януковича, які потрапили під санкції

Серед тих, хтоо потрапив у перелік значаться колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров і Віктор Янукович, передає Росбалт.

Фігурантами списку також є: син Азарова Олексій, екс-міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова, колишній радник президента країни Ігор Калінін, екс-глава Адміністрації президента Андрій Клюєв, його брат бізнесмен Сергій Клюєв, бізнесмен Сергій Курченко, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-радник президента Андрій Портнов, син колишнього генпрокурора і заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Артем Пшонка, екс-генпрокурор Віктор Пшонка, колишній заступник міністра закордонних справ Віктор Ратушняк, екс-глава Міносвіти Дмитро Табачник, екс-голова СБУ Олександр Якименко, син Віктора Януковича і бізнесмен Олександр Янукович, колишній глава МВС Віталій Захарченко.

Читайте такожЄвросоюз опублікував список екс-посадовців України, чиї банківські рахунки заморозять

Нагадаємо, сьогодні раніше Євросоюз призупинив переговори з РФ щодо спрощення візового режиму про нову базову угоду Росія-ЄС.