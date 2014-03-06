Тимошенко - Європі: Втративши Україну - втратимо стабільність в усьому світі

Як повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина», Тимошенко у зверненні, зокрема, відзначила, що «у мене є добра новина для всього світу - в Україні диктатура впала. Такої свободи у нас за 22 роки незалежності не було ніколи».

Вона також подякувала членам Конгресу за підтримку у боротьбі, відзначивши, що українці цінують допомогу.

Але зараз, як зазначила лідер «Батьківщини», «під загрозою опинилася наша державність… Путін піде настільки далеко в захопленні України, наскільки йому дозволить це зробити демократичний світ. Якщо ми всі дозволимо Росії провести 16 березня референдум під дулами кулеметів для анексії Криму, то ми втратимо Україну. Але ми втратимо не тільки Україну – ми втратимо ще стабільність в усьому світі. Сьогодні в Україні вирішуються глобальні світові питання».

Вона також додала, що «ніхто не хоче нової Холодної війни у Європі…Але для того, щоб уникнути цієї нестабільності, настав час проявити відданість, силу і віру. Настав час змусити всіх, у тому числі керівництво Росії, зрозуміти, що Європа існує, і що вона не потерпить розшматування найбільшої європейської країни… Адже зупинити російську агресію - це не лише здобути свободу для України. Ми зараз говоримо про свободу всього регіону, ми говоримо про мир або війну на європейському континенті. Станьте на захист України всі разом».

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«Я знаю, що коли ми подолаємо це вторгнення, а ми це разом з вами обов‘язково зробимо, коли іноземні війська будуть відправлені назад до їхньої країни, ви будете пишатися Україною.

Ми побудуємо абсолютно іншу, нову державу. Вільну від корупції, вільну від насильства, відкриту для будь-якої мови та віри, суспільство, основане на верховенстві права, країну без страху та терору. Одним словом – справжню європейську націю!», - зазначила Тимошенко.