В Євпаторії можливий штурм української військової частини - ЗМІ

Півсотні озброєних чоловіків, розповідають українські офіцери, вимагали пустити їх на територію полку. Військові без будь-яких відзнак на одязі заявили, що мають намір охороняти частину від провокаторів, повідомляє ТСН.

Командир зенітно-ракетного полку відмовився виконати цю вимогу. Тому тепер невідомі заблокували виїзд. Українські військові охороняють частину з зброєю в руках.

"Прибуло близько 60 осіб - військовослужбовців Російської Федерації. Командир частини на територію їх не запустив. Несуть вони службу.. Блокують частину за воротами. Ми підсилюємо охорону об'єктів і готуємося до провокацій з боку радикального населення", - повідомив заступник командира зенітного ракетного полку в Євпаторії Олександр Ломака.