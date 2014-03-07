Обама виступає проти референдуму в Криму

При цьому американський лідер висловив незгоду з референдумом про самовизначення автономної республіки і обіцяв продовжити реалізацію санкцій проти Росії, повідомляє РІА «Новости».

”Запропонований референдум про майбутнє Криму порушить конституцію України і міжнародне право. Будь-які дискусії про майбутнє Криму повинні включати легітимний уряд у Києві”, - заявив Обама.

”Однак є спосіб розв`язання кризи з повагою до інтересів Російської Федерації, а також українського народу. Потрібно допустити міжнародних спостерігачів на всю територію України, включаючи Крим, щоб забезпечити повагу прав всіх жителів України, включаючи етнічних росіян” , - сказав Обама.

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”Потрібно почати консультації між Росією і Україною за участю міжнародного співтовариства”, - додав він. За його словами, це дозволить Росії зберегти свої інтереси в Криму. Якщо Москва не піде на такі заходи, Обама обіцяв продовжити реалізовувати санкції проти Росії в тісній координації з Євросоюзом. Президент США також обіцяв ”підтримати союзників у Східній Європі”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, парламент Криму переніс з 30 на 16 березня всекримський референдум про статус автономії.

Як повідомив віце-спікер парламенту автономії Сергій Цеков, на референдум виносяться два питання: «Ви за возз`єднання Криму з Росією на правах суб`єкта? » і «Ви за відновлення Конституції Криму 1992 року, де Крим є частиною України, але фактично має повноваження окремої держави?».

Також депутати кримського парламенту проголосували за приєднання регіону до Росії.