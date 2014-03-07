Канада слідом за ЄС заморозила активи колишніх українських чиновників

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади.

У список увійшли екс-президент Віктор Янукович і екс-глава уряду країни Микола Азаров.

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Серед тих, хто потрапив в перелік значаться також Олександр і Віктор Януковичі, нардеп Олексій Азаров, екс-глава МОЗ Раїса Богатирьова, колишній радник президента Ігор Калінін, екс-глава адміністрації президента Андрій Клюєв і його брат Сергій Клюєв, бізнесмен Сергій Курченко, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, заступник глави АП Андрій Портнов, колишній генеральний прокурор країни Віктор Пшонка та його син нардеп Артем Пшонка, екс - глава Міністерства науки і освіти Дмитро Табачник, екс-голова СБУ Олександр Якименко, колишній глави міністерства внутрішніх справ Віталій Захарченко та його заступник Віктор Ратушняк.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня згідно з домовленістю, якої було досягнуто на засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ 3 березня, ЄС ухвалив санкції, які стосуються заморожування і повернення незаконно привласнених коштів України.

6 березня Євросоюз опублікував список з 18 українців, які потрапляють під економічні санкції.