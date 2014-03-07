Ахметов просить Росію проявляти більше поваги до суверенітету України
Український бізнесмен Ринат Ахметов категорично проти розколу України і закликає Росію вирішити наявний конфлікт дипломатичним шляхом.
Про це він заявив у коментарі журналістам у Донецьку, пише ZN.UA.
"Україна переживає зараз непростий час. Ми повинні пережити його і стати сильнішими. Я за сильну, незалежну і цілісну Україну", - сказав Ахметов.
Він підкреслив, що проросійські настрої в деяких регіонах не дають приводу говорити про розкол країни.
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"Схід України - це теж Україна. Промисловий регіон, мешканці якого хочуть жити гідно, як і кожен українець. Все має вирішитися мирним, дипломатичним шляхом. Росія - наш друг, наш стратегічний партнер", - зазначив Ахметов.
Разом з тим він вважає, що РФ повинна проявляти більше поваги до суверенітету України.
"Ми поважаємо Росію, поважаємо братній російський народ. Але це має бути вулиця з двостороннім рухом. Ми заслуговуємо відповідної поваги", - заявив Рінат Ахметов.