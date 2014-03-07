Путін не сприймає Захід серйозно і не вірить в реальність санкцій - Саакашвілі

Таку думку висловив в столиці Ірландії Дубліні під час конгресу "Європейської народної партії" колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, передає ТСН.

"Путін не вірить, що можуть бути введені санкції. Він більше не сприймає Захід серйозно. Він сподівається, що тут поговорять, поки не виникне якась інша криза і всі забудуть про Україну. Так само сталося і в Грузії. Тобто чому Путін буде діяти інакше, якщо він вже попрактикувався на Грузії в дуже схожій ситуації", - зазначив Саакашвілі.

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