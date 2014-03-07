Посол Росії в ООН впевнений, що Україною "марширують бандерівці"

Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін звинуватив нову владу України в заохоченні екстремізму та нетерпимості, повідомляють РИА Новости.

У четвер, після закритих консультацій в Раді Безпеки ООН Чуркін у розмові з журналістами висловив занепокоєння з приводу того, що «послідовники Бандери в ці дні марширують Україною, відкрито демонструючи його портрети і фашистську символіку, а також володіють відчутною політичною владою в Києві».

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Нагадаємо, кілька днів раніше постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв повідомив про те, що СРСР сфальсифікував факти для визнання українських націоналістів, які воювали з радянськими військами в роки Другої світової війни, злочинцями на Нюрнберзькому трибуналі.