Українських журналістів допустять на зустріч голови Ради АРК у Москві
09:30, 07 березня 2014Політика
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Прес-служба Ради федерації РФ повідомляє, що передумала не допускати українських журналістів на зустріч спікера Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко і голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова в Москві.
Журналістів хотіли не пускати на зустрічі @Shlegel
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, через 30 хвилин після відмови допустити на даний захід, кореспонденту УНІАН зателефонував співробітник прес-служби верхньої палати російського парламенту і повідомив, що після спілкування з Матвієнко було дано розпорядження допустити на дану зустріч журналіста УНІАН і знімальну групу телеканалу «Інтер» за акредитацією при МЗС РФ.
Як повідомляв УНІАН, раніше кореспондента агентства не допустили на зустріч Матвієнко і Константинова для її висвітлення.
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