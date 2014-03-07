Українських журналістів допустять на зустріч голови Ради АРК у Москві

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, через 30 хвилин після відмови допустити на даний захід, кореспонденту УНІАН зателефонував співробітник прес-служби верхньої палати російського парламенту і повідомив, що після спілкування з Матвієнко було дано розпорядження допустити на дану зустріч журналіста УНІАН і знімальну групу телеканалу «Інтер» за акредитацією при МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше кореспондента агентства не допустили на зустріч Матвієнко і Константинова для її висвітлення.