Угода про асоціацію України з ЄС буде підписана найближчими днями - Меркель

Політична частина угоди про асоціацію з Україною буде підписана Європейським Союзом найближчими днями. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, передає Deutsche Welle.

"Найближчими днями, або найближчими тижнями", - заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час прес-конференції за результатами саміту ЄС, коли її спитали про можливість підписання угоди про асоціацію з Україною, передає Deutsche Welle.

При цьому Меркель наголосила, що нинішній уряд України належним чином ставиться до підписання угоди.

Водночас канцлерка ФРН повідомила: щодо частини угоди про зону вільної торгівлі відбудуться додаткові консультації з "метою уникнення негативних наслідків для українського експорту до Росії".

Не чекаючи створення зони вільної торгівлі з Україною Євросоюз скасує або знизить ввізні мита щодо багатьох українських товарів.