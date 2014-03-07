У Криму помічено пересування російської техніки - Міноборони

Російська військова техніка пересувається у східному Криму, причини таких «маневрів» поки невідомі, повідомив керівник Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

Так, за його інформацією, сьогодні вночі близько 20 одиниць техніки: «Урали», КамАЗи, автобуси, - пройшли з боку Керченської переправи «углиб Криму». «Що знаходиться на борту, невідомо, все щільно закрито, затентовано», - написав Селезньов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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У п'ятницю вранці, відзначає він, «11 російських військових автомобілів тилового забезпечення пройшли від поромної переправи Керчі углиб Кримського півострова. У складі колони військової техніки, яка у ці хвилини переміщається по Криму, знаходяться польові кухні, санітарний транспорт, похідні лазні, інша техніка».

Селезньов також додав, що у п'ятницю вранці 18 вантажівок з військовослужбовцями РФ прибули в район мису Чауда (Феодосія). «Російські військові розгортають польовий табір на території українського полігону Чауда. За інформацією джерела, найближчим часом очікується прибуття десантного корабля РФ. Відомо, що в цьому районі обривисті береги, які утрудняють десантування, проте джерело наполягає на своїй інформації. Ситуація відстежується», - говорить Селезньов.