Крим є невід'ємною частиною України - МЗС Туреччини

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це він сказав під час зустрічі із заступником міністра – керівником апарату МЗС Андрієм Олефіровим.

Сторони детально обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зокрема розвиток подій у Криму.

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Айдин ще раз підтвердив позицію керівництва Туреччини стосовно поваги до суверенітету України та її територіальної цілісності.

Співрозмовники також домовились надати імпульсу подальшому розвитку українсько-турецького стратегічного партнерства.