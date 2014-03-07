Крим є невід'ємною частиною України - МЗС Туреччини
11:31, 07 березня 2014Політика
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Заступник міністра закордонних справ Турецької Республіки Алі Кемаль Айдин заявив, що Крим є невід'ємною частиною Української держави.
МЗС Туреччини підтвердив свою позицію / REUTERS
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це він сказав під час зустрічі із заступником міністра – керівником апарату МЗС Андрієм Олефіровим.
Сторони детально обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зокрема розвиток подій у Криму.
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Айдин ще раз підтвердив позицію керівництва Туреччини стосовно поваги до суверенітету України та її територіальної цілісності.
Співрозмовники також домовились надати імпульсу подальшому розвитку українсько-турецького стратегічного партнерства.
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