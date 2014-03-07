Прикордонна служба, СБУ та МВС приступили до пошуку Добкіна - Аваков

Прикордонна служба, СБУ та МВС приступили до пошуку екс-голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна.

Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомляє, що сьогодні о 00.15, прибувши чартерним рейсом з Москви до Харкова, Добкін і його охоронець Роман Копилов були зупинені офіцером прикордонної служби при проходженні паспортного прикордонного контролю.

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За словами Авакова, офіцер, перевіривши документи, звернувся до Добкіна: "Хвилиночку почекайте, треба дещо прояснити". У відповідь Добкін у супроводі охоронця, кинувши паспорти, ніяк не коментуючи свої дії, несанкціоновано, швидко прорвався через пункт контролю, спішно сів в автомобіль і втік у невідомому напрямі.

«Порушено низку законів України. Прикордонна служба, СБУ, МВС приступили до пошуку порушника», - пише в.о. міністра.