Українцям і татарам у Криму загрожує небезпека – комісар ОБСЄ

Ситуація на Кримському півострові несе загрозу місцевим кримськотатарській та українській громадам, пише Українська правда.

Таку заяву за підсумками свого візиту до Києва і Криму зробила верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Астрід Торс, йдеться в прес-релізі, оприлюдненому на сайті Організації з безпеки і співпраці в Європі.

"Я стривожена через ризик жорстокого конфлікту на Кримському півострові і наслідки, які він може мати для всіх громад, особливо української і кримськотатарської груп", – наголосила вона.

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За її словами, поспішні рішення щодо майбутнього автономної республіки виявила розколи, на які не звертали увагу десятиліттями.

"Як і місцеві українці, кримські татари мають позицію, відмінну від більшості населення, і це підвищує їх вразливість. Відносини між етнічними групами на півострові характеризуються наростанням атмосфері страху", – підкреслила Торс.

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Вона звернулася до сил, які зараз контролюють ситуацію в Криму, із закликом поважати права різних нацменшин, незалежного від того, чи це росіяни, українці чи кримські татари.

В той же час під час свого візиту до Києва і Криму верховний комісар не виявила жодних доказів порушень або загроз для прав російськомовних громадян. Як відомо, саме цим Російська Федерація мотивує своє втручання у внутрішні справи України.