Українцям і татарам у Криму загрожує небезпека – комісар ОБСЄ
Під час свого візиту до Києва та Криму верховний комісар не виявила жодних доказів порушень або загроз для прав російськомовних громадян.
Ситуація на Кримському півострові несе загрозу місцевим кримськотатарській та українській громадам, пише Українська правда.
Таку заяву за підсумками свого візиту до Києва і Криму зробила верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Астрід Торс, йдеться в прес-релізі, оприлюдненому на сайті Організації з безпеки і співпраці в Європі.
"Я стривожена через ризик жорстокого конфлікту на Кримському півострові і наслідки, які він може мати для всіх громад, особливо української і кримськотатарської груп", – наголосила вона.
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За її словами, поспішні рішення щодо майбутнього автономної республіки виявила розколи, на які не звертали увагу десятиліттями.
"Як і місцеві українці, кримські татари мають позицію, відмінну від більшості населення, і це підвищує їх вразливість. Відносини між етнічними групами на півострові характеризуються наростанням атмосфері страху", – підкреслила Торс.
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Вона звернулася до сил, які зараз контролюють ситуацію в Криму, із закликом поважати права різних нацменшин, незалежного від того, чи це росіяни, українці чи кримські татари.
В той же час під час свого візиту до Києва і Криму верховний комісар не виявила жодних доказів порушень або загроз для прав російськомовних громадян. Як відомо, саме цим Російська Федерація мотивує своє втручання у внутрішні справи України.