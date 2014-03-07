Місія ОБСЄ знову спробує потрапити до Криму - Міноборони Польщі

Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) буде докладати зусиль, аби учасники її спеціальної моніторингової місії все-таки змогли потрапити на територію Криму, чого їм не вдалося зробити вчора.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сьогодні заявив міністр оборони Польщі Томаш Семоняк.

"Вчора мирна місія ОБСЄ, до складу якої входять двоє польських офіцерів (...) кілька разів намагалася в'їхати до Криму. Їм це не вдалося, повернулися, і будуть пробувати ще раз в найближчі дні. Знаємо, що ОБСЄ рішуче налаштована на те, аби її спостерігачі потрапили (до Криму) та підготували звіт", - сказав міністр, якого цитує РАР.

Міністр назвав учасників місії ОБСЄ "досвідченими офіцерами, котрі багато бачили та яких нелегко залякати".

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Семоняк розкритикував позицію самопроголошеної влади Криму, котра не допускає спостерігачів ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, місія ОБСЄ, до складу якої увійшли 40 представників держав-членів організації, планувала працювати в Криму з 5 по 12 березня.

За даними українського МЗС, представників місії вчора, 6 березня, зупинили поблизу міста Армянськ невідомі озброєні особи у цивільному, якими керував чоловік у формі офіцера російської армії та який заявив, що отримав наказ не пускати їх до Криму.