Яценюк каже, що Україна не буде "філіалом Росії"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк на прес-конференції за підсумками візиту 6 березня до Брюсселя на саміт лідерів Євросоюзу.

«Сигналів багато. Рішень, щоправда, поки немає. Ми задекларували чітко свою готовність вести переговори з урядом Росії, але для цього наші російські сусіди, які мають стати російськими партнерами, по-перше, мають вивести війська, по-друге, виконувати двосторонні і багатосторонні зобов`язання, які Росія підписала. По-третє, перестати підтримувати сепаратистів і терористів, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим. Четверте – всьому світу заявити про те, що, так, Україна і Росія почали будувати новий тип відносин», - сказав Яценюк.

За його словами, уряд України чітко декларує: «ми готові вибудовувати відносини з Російською Федерацією». «При цьому при всьому ми ніколи не будемо ні підлеглими Росії, ні філіалом Росії на території України. Це російське керівництво має зрозуміти», - сказав Яценюк.