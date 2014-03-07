В Україну з Росії не пропустили вже понад 1,5 тис. осіб

Від початку проведення спецоперації “Кордон” в Україну з території Російської Федерації не пропустили понад 1,5 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник керівника оперативної групи “Схід” Державної прикордонної служби України Олександр Жданенко.

“Ця операція проходить в основному на східному кордоні, також на українсько-білоруській ділянці кордону, також на Придністровській ділянці кордону. Щоденно ми виявляємо велику кількість людей, громадян Російської Федерації, які їдуть в Україну з метою участі у провокаційних заходах екстремістського характеру. З початку операції ми виявили і не пропустили на територію України понад 1,5 тис. таких осіб. Лише за сьогоднішню добу ми не пропустили 477 осіб. В основному на ділянках Харківського, Сумського, Донецького та Чернігівського напрямку”, - сказав Жданенко.

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Він розповів, що в затриманих і повернутих у Росію осіб прикордонники виявляють металеві та гумові палиці, газові балончики, маски, камуфльований одяг.

Також Жданенко додав, що багато людей, які їдуть в Україну з метою воювати, дезінформовані російськими ЗМІ, “де йде відверта провокація стосовно ситуації в Україні”.

За словами Жданенка, на українсько-російському кордоні було заарештовано близько 10 громадян РФ, у яких прикордонники виявили предмети, які свідчать, що ці громадяни в'їжджали в Україну з метою брати участь у силових діях. Він уточнив, що таких людей прикордонники передають Службі безпеки України, яка потім забороняє їм в'їзд на територію України.

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Як повідомив Жданенко, про всі такі випадки українська сторона повідомляє своїх колег - прикордонників з Росії, однак звідти не отримує жодної реакції.

Окрім того, заступник керівника оперативної групи “Схід” зауважив, що в основному підозрілі особи з території Росії намагаються проникнути в Україну залізничним транспортом. “У залізничних пунктах пропуску ми виявляємо основну частину таких людей”, - наголосив він.

Також Жданенко додав, що ще один контроль українські прикордонники здійснюють на в'їзді у Крим.