ЗМІ: У Раді готують нову коаліцію

12:23, 07 березня 2014
Політика
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У фракції Партії регіонів розглядають можливість входження в широку коаліцію за участю БЮТ.

Коалицию планируется предложить уже в ближайшее время

Про це пише газета «Вести» з посиланням на джерело, близьке до керівництва ПР.

За словами джерела, «це лише початок гри Клюєва, мета якої - рімейк відбулася в 2009-му коаліції Партії регіонів і «Батьківщини», в якій першу скрипку гратиме Юлія Тимошенко».

Читайте такожРада ініціює розпуск кримського парламенту - ТурчиновЗа словами співрозмовника видання, коаліцію планується запропонувати вже найближчим часом - як варіацію на тему «Схід i захід разом». «В цьому випадку Тимошенко буде єдиним кандидатом від двох партій, або від ПР висунуто технічного кандидата, головною метою якої буде боротьба з Кличком та Порошенком. Що стосується ініціаторів коаліції з боку ПР, вони хочуть отримати свою квоту в Кабміні, яка в разі перемоги Тимошенко на президентських виборах може включати в себе посаду прем'єра», - йдеться в статті.

При цьому, як зазначає видання, Андрій Клюєв, активно включився в процес, як і раніше користується підтримкою більшості фракції, завдяки чому на посаду віце-спікера Верховної Ради вона висунула Нестора Шуфрича.

В даний час партія ще не визначилася з кандидатурою на майбутніх президентських виборах. «Тоді більшість деморалізованої фракції схилялася до того, щоб їх лідером став Сергій Тігіпко. Тепер такої єдності немає»

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