Тимошенко і Меркель обговорили ескалацію конфлікту в Криму з боку Росії
12:27, 07 березня 2014Політика
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Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорила з канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію в Україні, приділивши особливу увагу ескалації конфлікту в Криму з боку Росії.
Тимошенко зустрілася з Меркель / REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, зустріч відбулась у рамках Конгресу Європейської народної партії в Дубліні.
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У зустрічі також взяв участь заступник голови партії "Батьківщина", голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Григорій Немиря.
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