ЗМІ: Росіяни затопили ще один корабель на озері Донузлав

У п'ятницю в 7-30 ранку Чорноморський флот Росії підірвав і затопив своє водолазне судно на озері Донузлав у районі Південної військової бази збройних сил України, повідомляє "Українська правда".

Про це виданню повідомили в Кримському регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

Затоплений корабель – БМ 416 типу пожежного катера водотоннажністю 30-40 тонн.

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Корабель затопили для того, щоб не допустити виходу українських суден у відкрите море.

Як відомо, у четвер у тому ж місці було затоплене судно "Очаків". На даний момент обстановка у євпаторійському районі стабільна.