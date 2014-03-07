У Керчі постійно пересуваються російські військові та техніка - Держприкордонслужба

Найбільш напружена ситуація залишається на прикордонному пункті в Керчі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту персоналу Державної прикордонної служби України Михайло Коваль сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, сказав він, зараз заблокованими є всі прикордонні пункти, однак найтяжча ситуація склалась в Керчі, там постійно відбувається переміщення російських військових і техніки.

«Наші наряди виходять на чергування, вони впевнено виконують свої завдання, часто з великою небезпекою для життя. Якщо взяти одну з тяжких ділянок, це наш відділ прикордонної служби “Керч”, то як може людина виконувати завдання, коли проти 12 молодих хлопців і дівчат, до речі, із 12 прикордонників 9 дівчат, вискакують три КамАЗи озброєних людей, кладуть їх на землю і вимагають пропустити через кордон все що їм потрібно”, - сказав Коваль.

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Крім того, за словами Коваля, російські військові захопили частину майна українських прикордонників і використовують його у своїх цілях. “Я бачив на власні очі в Балаклаві, як на наших автомобілях роз'їжджали люди, що не входять до штату Азово-Чорноморського регіонального управління, 5-го загону морської охорони або 79-го прикордонного загону», - підкреслив він.

Відео Олена Аболешина