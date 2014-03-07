Санкції проти Росії ізолюють її політично та економічно – євродепутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час конференції в Києві.

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Зокрема, відповідаючи на запитання, якими методами можна зупинити агресію Росії проти України, євродепутат наголосив, що наразі відбувається грубе порушення всіх міжнародних договорів та законів.

“Міжнародна спільнота має реагувати дуже чітко, суворо і одноголосно”, - сказав Ляйнен і додав, що надію на діалог все ж не потрібно втрачати.

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Європарламентарій наголосив, що якщо санкції проти Росії будуть запроваджені, вона буде ізольована як політично, так і економічно.

На запитання, чи не завадить підписанню Угоди між Україною та ЄС напружена ситуація в АРК і реалізація Росією намірів про приєднання Криму, Ляйне наголосив, що підтримка і вплив ЄС у такому випадку має бути швидшою і сильнішою.

Він нагадав, що вчорашній саміт у Брюсселі затвердив покрокову стратегію реакції ЄС на російську агресію, і перші кроки все ще дають можливість для переговорів.

“Якщо переговори нічого не дадуть, інший крок - санкції”, - сказав Ляйнен і додав, що Росія політично та економічно може зазнати значних втрат.