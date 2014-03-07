Добкін з'явився до прокуратури та спростував інформацію про втечу

Колишній голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін сам з’явився до прокуратури Харківської області та спростував інформацію про свою втечу.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу перед прокуратурою Харківської області Добкін сказав журналістам, що дізнався про свою начебто втечу з преси.

«Я не збираюся нікуди втікати, я живу у Харкові, у мене немає планів приховуватися. Якщо до мене будуть питання у будь-яких правоохоронних органів, я не скоював у своєму житті нічого, що могло би підпадати під дію Кримінального кодексу, тому готовий відповісти на будь-які питання», - сказав Добкін.

Він наголосив, що сьогодні вночі дійсно залишив свій внутрішній паспорт громадянина України в харківському аеропорту. За словами Добкіна, це він зробив після більш ніж півгодинного очікування документа.

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«Я 30 чи 40 хвилин прочекав у машині під залом очікування, я міг просидіти там до ранку. Збій комп’ютера, який відбувся, він же відбувся не з моєї вини. Я ж не перескочив через огорожу, не намагався втекти, приховавши обличчя. Я дав паспорт, мене ідентифікували і далі почали проводити всі необхідні дії. В чому моє порушення, поясніть? Я проходив так митницю та прикордонний контроль сотні разів. Мене хтось не знає в обличчя чи я вихопив свій документ і приховався? Якби до мене були питання у прикордонників, я би перебував у розшуку або була дана команда затримати мене, що вартувало мене затримати, коли я перебував всередині?», - сказав Добкін.

«Я нікуди не проривався. Я вчора прилетів приблизно на початку першої з Москви, спокійно пройшов прикордонний контроль. Єдина проблема, яка виникла, це збій комп’ютера, за словами прикордонника. Я залишив свій паспорт, вийшов до машини, тобто вони мене ідентифікували, паспорт ми їм віддали з рук у руки. Їм потрібно було провести певні дії з паспортом і комп’ютером. За їх словами, у них був збій. Ми прочекали близько 30, може навіть 40 хвилин у машині під будівлею аеропорту. Зрештою мій помічник підійшов, запитав, чи є можливість залишити паспорти, а вранці забрати, тому що пізно і скільки ще не працюватиме система, ніхто не знав. Тому ми поїхали», - додав він.

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Екс-губернатор зауважив, що зараз він у присутності свого адвоката та помічників «покажеться на очі» в.о. прокурора Харківської області. Також Добкін додав, що вже зв’язався з начальником харківського облуправління міліції та двічі намагався додзвонитися до керівника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

«Я намагався додзвонитися міністрові внутрішніх справ, але одного разу він телефон не взяв, другий раз він кинув слухавку. Я хотів йому сказати, що якщо мене шукають, то шукати не потрібно, я на місці», - сказав Добкін.

Він запевнив, що одразу після прокуратури поїде до харківського аеропорту, щоб забрати документ.

Добкін сказав, що чутки про підготовку до його затримання за начебто «сепаратистськими кримінальними справами» ходять давно, однак офіційного повідомлення про відкриття проваджень у нього немає.

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«Вчорашній інцидент, який відбувся в аеропорту, я можу розцінювати як спробу показати, що я хочу сховатися, втекти, приховатися, тим самим не дати можливості слідству, якщо воно є, встановити істину й довести мою винуватість або мені мою невинуватість. Я нічого не чув, мені ніхто нічого офіційно не пред’являв. Я сьогодні вам офіційно заявляю, що я не приховуюся», - зазначив він.

Добкін закликав не вірити інформації про те, що він приховується. «Я думаю, що все це ще пов’язано зі спробою вчинити на мене тиск у зв’язку з моїм рішенням балотуватися в президенти», - висловив припущення він.

Добкін також підкреслив, що у VIP-залі харківського аеропорту повинні бути відеокамери, які зафіксували вчорашні події. Екс-губернатор підкреслив, що за необхідності з відеозапису можна переконатися, що він не намагався втікати.

Як повідомляв УНІАН, в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook написав, що сьогодні, 7 березня, о 00.15, прибувши чартерним рейсом з Москви до Харкова, керівник Харківської облорганізації Партії регіонів Михайло Добкін і його охоронець Роман Копилов були зупинені офіцером прикордонної служби при проходженні паспортного прикордонного контролю.

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За словами Авакова, офіцер, перевіривши документи, звернувся до Добкіна: «Хвилиночку почекайте, треба дещо прояснити». У відповідь Добкін у супроводі охоронця, кинувши паспорти, ніяк не коментуючи свої дії, несанкціоновано, швидко прорвався через пункт контролю, спішно сів в автомобіль і втік у невідомому напрямі.

«Порушено низку законів України. Прикордонна служба, СБУ, МВС приступили до пошуку порушника», - написав Аваков.