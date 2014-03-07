У Путіна "сумують", що з боку Заходу стоїть "стіна нерозуміння" щодо України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в ефірі телеканалу "Росія 24" заявив прес-секретар Президента Росії Дмитро Пєсков.

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«На заході, на сході - це все народ єдиної України. Але частини цього народу абсолютно відмовлено у праві на самовизначення, у праві на легітимне рішення, в праві на якісь дії в захист власної гідності і власної безпеки», - сказав Пєсков.

«Дійсно, на жаль, на це закривають очі на Заході. На великий наш жаль, незважаючи на всі спроби нашого Президента, на його готовність фактично у щоденному режимі роз'яснювати позицію Росії, як і раніше ми стикаємося зі стіною нерозуміння. Це дуже сумно», - додав Пєсков.

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Крім того, він заявив, що те, що відбувається на сході України і в Криму, не є наслідком якихось дій Росії.

«Це не рукотворні процеси і тим більше не ті процеси, які є наслідками якихось дій Росії», - додав Пєсков, кажучи про ситуацію на сході України і в Криму.