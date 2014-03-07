У Криму озброєні люди у формі "Беркуту" захопили українських військових
14:18, 07 березня 2014Політика
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На території Автономної Республіки Крим сталося незаконне захоплення українських військовослужбовців, вчинене групою невстановлених осіб зі зброєю у форменому одязі працівників спецпідрозділу «Беркут» та громадян з прихованими у масках обличчями.
Військовослужбовців захопили невідомі у формі "Беркуту"
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України з посиланням на начальника Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ГПУ Петра Візнюка.
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За його словами, невідомі застосували фізичну силу та заволоділи зброєю військовослужбовців, військовим майном, а також службовим автомобілем.
Відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством), внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Наразі досудове розслідування триває.
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