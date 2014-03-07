Тимошенко вважає, що резолюція ЄНП є свідченням потужної підтримки України в Європі

Про це повідомляє сайті Тимошенко.

Лідер “Батьківщини” була присутньою під час обговорення та ухвалення резолюції ЄНП щодо ситуації в Україні.

У резолюції Європейська народна партія рішуче засудила вторгнення російських військ на суверенну територію України, розцінюючи це як порушення міжнародного права.

ЄНП одностайно закликала Президента Росії Володимира Путіна зупинитися та вивести всі російські збройні сили із суверенної території України.

"Подібні акти агресії є неприйнятними та призведуть до серйозних наслідків у відносинах між ЄС та Росією та, окрім цього, до подальшої ізоляції Росії та подальших цільових заходів", - наголошується у резолюції.

Коментуючи рішення Конгресу ЄНП, що проходить у Дубліні, Тимошенко заявила, що пишається тим, що українці мають таку потужну підтримку від політичної родини ЄНП. “Для мене ваше одностайне голосування є найкращим підтвердженням цього. Воно є найкращим свідченням того, що ви не залишите Україну одну", - сказала Тимошенко.

Вона наголосила, що партія "Батьківщина" наполегливо працюватиме задля демократичного майбутнього України. "Український народ, моя партія і я особисто зробимо все можливо, щоб не дати забрати у України її європейське демократичне майбутнє. Ми нікому не дозволимо позбавити нас нашої незалежності та свободи", - заявила Тимошенко.