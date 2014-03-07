На вулиці Прорізній у центрі Києва триває демонтаж барикади

Як передає кореспондент УНІАН, наразі більшу частину барикади вже розібрано.

Також комунальні служби розбирають барикаду в Пасажі по лівій стороні Хрещатика.

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Разом з тим барикади продовжують стояти на вулиці Городецького, в арці на вулиці Лютеранській, а також на Хрещатику біля вулиці Богдана Хмельницького і на Інститутській.

По лівій стороні Хрещатика комунальники позбирали бруківку, готуючись відновлювати тротуар.

На Майдані Незалежності і Хрещатику зараз перебуває досить багато туристів та представників іноземних ЗМІ.

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Кореспондент УНІАН зустрів навіть екскурсію школярів. Майданівці розповідають їм про те, як відбувалось протистояння в центрі Києва. Особливу зацікавленість у дітей викликав автомобіль-водомет, що стоїть біля будівлі ЦУМу.