У Сімферополі військові частини блокують “напівкримінальні елементи” – нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу за результатами візиту до Криму.

Депутат підкреслив, що відбувається “неприхована окупація Криму російськими військами”.

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“Я розмовляв з офіцерами і солдатами російських військ. Звідки і хто вони, вони не говорять. Хоча нашим солдатам, які базуються в Перевальному, вони сказали, що це підрозділ військово-повітряної дивізії, яка базується у місті Ульяновську”, - сказав Чумак.

Він заявив, що блокування військових частин у Сімферополі відбувається “силами місцевих напівкримінальних елементів”.

Депутат зазначив, що напередодні біля прикордонного загону і штабу Азово-Чорноморського регіонального напрямку управління прикордонної служби він не побачив там російських військових, але там було близько 100 осіб “напівкримінальної зовнішності”, які блокували вхід і вихід із штабу загону і зі штабу територіального управління.

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Водночас, зауважив парламентарій, кожна група людей, яка блокує військові приміщення, має свого командира, який, очевидно, має військову підготовку, а також з цими людьми працює ще одна людина - “комісар або політрук”, який займається перемовинами та ідеологічно направляє людей, які займаються блокуванням.

Чумак зазначив, що з військовослужбовцями цієї частини депутатам вдалося поспілкуватися лише телефоном. Водночас самого депутата під час цього візиту облили зеленкою.

Депутат також зазначив, що він зі своїми колегами відвідав штаб армійського корпусу у Сімферополі, де зберігається дуже високий моральний дух. Основні два входи там блоковані, але декілька проходів не блоковані, тому депутати потрапили всередину штабу. У штабі усі поверхи підготовлено для барикадування.

Також депутати відвідали бригаду берегової охорони у Перевальному, яка має дуже велику чисельність особового складу.

Чумак провів зустріч з військовослужбовцями та офіцерами, які підтвердили, що стоятимуть на своїх позиціях стільки, скільки це буде необхідно.