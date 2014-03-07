МВФ готовий допомогти Україні та підтримати економічну програму Кабміну

Про це йдеться в заяві директора Європейського департаменту МВФ Реза Могадама, текстом якого володіє УНІАН.

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«Під час свого візиту в Київ 6-7 березня у мене були продуктивні дискусії з прем'єр-міністром та представниками економічного блоку уряду, - підкреслюється в заяві Могадама. - Рішучість керівництва країни, почуття відповідальності та орієнтація на проведення економічних реформ справили на мене враження. МВФ готовий надати допомогу народу України та підтримати економічну програму уряду, щоб утвердити Україну на шляху стабільного економічного зростання і процвітання, одночасно забезпечивши захист бідних і незабезпечених верств населення».

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Як повідомляв УНІАН, місія МВФ почала роботу в Києві у вівторок, 4 березня. Угоди про роботу фахівців Фонду було досягнуто в кінці лютого, коли уряд України звернувся до МВФ з пропозицією відновити діалог.

Як зазначав міністр фінансів України Олександр Шлапак, можливий розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує отримати, становить близько 15 млрд дол. протягом 2,5 року. Причому, за вдалого перебігу переговорного процесу, перший транш коштів Україна могла б отримати вже на початку квітня.